Ensino particular registra 24,5% de inadimplência em SP

O crescimento da falta de pagamento das mensalidades, segundo especialistas e membros do próprio setor, está relacionado à junção da crise financeira mundial com a crise específica do setor educacional privado. A pesquisa mostrou também que as instituições de pequeno porte, com até 1,5 mil alunos, registraram o maior crescimento da inadimplência de um ano para outro em relação às demais instituições: 15,3%. ?Os números para nós são alarmantes e indicam que a crise econômica mundial afetou sensivelmente o ensino superior particular e aprofundou as dificuldades já enfrentadas pelo setor?, afirma o diretor executivo do Semesp, Rodrigo Capelato, responsável pelo levantamento.

?O aumento da participação das classes C e D no ensino superior privado também contribui para a elevação da inadimplência, porque esse aluno entra, mas tem dificuldades em se manter no curso?, avalia o presidente do Semesp, Hermes Ferreira Figueiredo. Outro levantamento feito no início do ano pela entidade mostrou que apenas 6,9% dos alunos matriculados no ensino superior particular no País são beneficiados por algum programa de financiamento reembolsável.

A pesquisa mostrou ainda que o interior do Estado de São Paulo, que havia registrado queda na taxa de inadimplência em 2007, sofreu uma alta de 8,87%, passando de 14,9% para 16,3%. ?A diferença entre os índices das duas regiões (16,3% no interior para 34,5% na região metropolitana) é influenciada pelo custo da educação. No interior os estudantes têm menos gasto com transporte, alimentação e moradia. Com o menor comprometimento da renda, há mais condições de arcar com as mensalidades?, diz Capelato. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.