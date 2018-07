Ensino superior deixa de preencher 49% das vagas

Em 2010, quase metade (49%) das vagas oferecidas por universidades, centros universitários e faculdades do País não foi preenchida. Segundo o Censo da Educação Superior, divulgado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), as 2.377 instituições de ensino superior ofereceram 3.120.192 vagas, mas apenas 1.590.212 foram aproveitadas.

Das vagas não preenchidas, a maioria era de estabelecimentos particulares. Mas sobraram 36 mil em instituições públicas, especialmente nas municipais.

O secretário de Ensino Superior do MEC, Luiz Cláudio Costa, reconhece que é preciso melhorar o aproveitamento das vagas das instituições que não são federais. "Estamos elaborando um programa para que a gente possa apoiar as instituições públicas que não são federais e passam por dificuldades de financiamento ou infraestrutura."

Sobre a ociosidade das vagas do sistema de ensino como um todo, ele disse que "é bom que o Brasil tenha um grande número de vagas, porque ele está preparado para a expansão".

Para a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), representante do setor privado, a explicação para a sobra é que parte das instituições solicita ao MEC autorização para um número maior de vagas do que pretende preencher. Isso ocorre especialmente no caso das faculdades que não têm autonomia para abrir novas vagas e inflam esse número.

"Temos de aprofundar essa análise para saber em que cursos e onde isso está acontecendo", disse Gabriel Rodrigues, presidente da entidade. Na avaliação dele, é preciso que o sistema de ensino superior adeque a oferta às necessidades de mão de obra do País e às demandas dos estudantes.