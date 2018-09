Ensino virtual reúne em SC palestrantes de todo o mundo

Para Jucimara Roesler, diretora-geral da UnisulVirtual, instituição organizadora do seminário, o evento internacional demonstra o peso que a educação a distância está ganhando no País. "Pudemos discutir as perspectivas e inovações, aprender o que está sendo feito na Europa, por exemplo", afirmou.

Também foram discutidos no evento temas como os desafios de superar as barreiras culturais e de idiomas no uso do e-learning, ensinar e aprender com o uso do mobile learning.