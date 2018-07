Entenda a crise na Ossétia do Sul

Combates na região separatista da Ossétia do Sul, na Geórgia, causaram morte e destruição. Forças georgianas, russas e da própria Ossétia do Sul estiveram envolvidas. Ocorreram ainda choques na Abecásia, e ataques russos em outras partes da Geórgia. As administrações separatistas da Ossétia do Sul e da Abecásia tentam obter a independência formal da Geórgia desde meados da década de 90. As tensões em ambas as regiões começaram a se intensificar depois que Mikhail Saakashvili foi eleito presidente da Geórgia em 2004, com uma promessa de reunificar o país. Até este mês, os conflitos eram apenas latentes, apesar de choques ocasionais. O que provocou a crise vigente? Uma série de choques entre forças da Geórgia e da Ossétia do Sul nas últimas semanas levou a Geórgia a realizar um ataque por terra e ar à Ossétia do Sul no dia 7 de agosto. As forças georgianas controlaram a capital da Ossétia do Sul, Tskhinvali, durante parte do dia seguinte. A Rússia, por sua vez, enviou milhares de soldados para a Ossétia do Sul, e realizou bombardeios na província e em alvos em outras partes da Geórgia. Há relatos de crimes de guerra de ambos os lados, que não tiveram verificação independente. As forças russas entraram na Ossétia do Sul antes ou depois do ataque georgiano? A seqüência de eventos não está clara. A Geórgia diz que começou seu ataque depois de saber que um grande comboio de tanques russos estava passando pelo túnel Roki, da Ossétia do Norte para a do Sul. Já a Rússia diz que agiu para defender os cidadãos russos na Ossétia do Sul e seus próprios soldados de paz estacionados na região separatista. Como o conflito se desenvolveu? Forças russas ocuparam partes da Geórgia em volta da Ossétia do Sul, inclusive Gori, uma cidade estratégica na principal estrada que liga o leste e o oeste da Geórgia. Os soldados russos também se deslocaram de bases na Abecásia para partes no oeste da Geórgia, e a frota russa enfrentou a marinha georgiana. Forças da Abecásia recapturaram o desfiladeiro de Kodori - uma região da Abcásia tomada pelas tropas georgianas em 2006. Quem são os mortos e os feridos? Muitos civis tiveram que abandonar suas casas na Ossétia do Sul. Vários deles cruzaram a fronteira e foram para a república russa da Ossétia do Norte. Moradores de vilarejos georgianos na Ossétia do Sul e da cidade de Gori também fugiram dos combates. Há notícia de que boa parte da capital da Ossétia do Sul, Tskhinvali, está em ruínas. Por que a Rússia está envolvida no caso? Mais da metade dos 70 mil cidadãos da Ossétia do Sul teria aceitado uma oferta de cidadania russa feita por Moscou. A Rússia diz que suas ações tiveram o objetivo de proteger estes cidadãos. A Rússia também tem soldados de paz estacionados na Ossétia do Sul. Alguns deles foram mortos no ataque georgiano no dia 7 de agosto. Até recentemente, a Rússia disse que respeitaria a integridade territorial da Geórgia e tinha a intenção apenas de cuidar dos cidadãos russos. Mas depois do ataque georgiano, o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, disse que agora é pouco provável que a Ossétia do Sul reintegre o resto da Geórgia. A Geórgia tem ligações com a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)? O presidente Saakashvili fez da integração à Otan um de seus principais objetivos - e a Otan concordou em abril de 2008 que a Geórgia se tornará um membro da aliança de defesa ocidental no futuro, mas não fixou uma data. O país tem laços estreitos com os Estados Unidos, e inclusive enviou soldados para a coalizão liderada pelos americanos no Iraque. Os Estados Unidos ajudaram a treinar e armar militares da Geórgia. O país ajudou ainda tropas georgianas a voltarem do Iraque depois da incursão russa na Ossétia do Sul. Qual é o status da Ossétia do Sul? A Ossétia do Sul vem gerenciando seus próprios assuntos desde os combates pela sua independência da Geórgia em 1991 e 1992, ocorridos após a desintegração da União Soviética. A Ossétia do Sul declarou sua independência, embora ela não tenha sido reconhecida por nenhum país. A Abecásia está na mesma situação. Qual é a origem do desejo da Ossétia por independência? O povo da Ossétia é de um grupo étinico originário das planícies da Rússia, ao sul do rio Don. No século 13, eles foram empurrados para o sul pelas invasões dos mongóis, ocupando as montanhas do Cáucaso e se estabelecendo na fronteira com a Geórgia. O povo da Ossétia do Sul deseja se unir a seus semelhantes étnicos na Ossétia do Norte, que é uma república autônomia dentro da Federação Russa. A comunidade de origem étnica georgiana é uma minoria na Ossétia do Sul, representando menos de um terço da população. Mas a Geórgia rejeita até o nome da Ossétia do Sul, preferindo chamar a região por seu antigo nome, Samachablo, ou referir-se a ela como Tskhinvali, sua principal cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.