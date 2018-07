Entenda que 'Dogma' é este UMA QUESTÃO DE INCLUSÃO: Dogma Feijoada é fruto dos estudos que Jeferson De realizou em 1997 e 1998 sobre diretores cinematográficos dos negros brasileiros, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em vez de exclusivista, esse "dogma" é universal e não prevê tratar somente de questões negras, mas dar maior visibilidade aos negros e tratar com naturalidade (não com clichês) a cultura negra brasileira no cinema. A inclusão vai desde os temas até trilha e elenco. Bróder, por exemplo, marca a estreia do rapper Du Bronk"s (do Rosana Bronks) como ator. Na trilha, tem de Racionais a Baden Powell, passando por Jorge Benjor.