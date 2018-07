Enterrada jovem que morreu ao voltar dos EUA Foi enterrado no início da tarde de ontem, em Taubaté, no Vale do Paraíba, o corpo da estudante Dimitria Rocha Carvalho, de 21 anos, vítima de um acidente de trânsito nos Estados Unidos. Segundo familiares, o alto custo do tratamento americano, que já estaria em US$ 4 milhões, fez o hospital convencer a família a trazê-la para o Brasil. A jovem não suportou a viagem e morreu na terça-feira, em solo brasileiro.