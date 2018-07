Enterradas 2 vítimas de acidente na divisa do ES e BA Duas estudantes que morreram com mais três colegas quando se dirigiam do Espírito Santo para uma festa no sul da Bahia foram enterradas nesta quinta-feira em Minas Gerais. As universitárias Amanda Oliveira, de 22 anos, e Izadora Ribeiro, de 21, foram vítimas de um provável acidente na BR-101, próximo à divisa dos dois Estados litorâneos, que também causou as mortes de Marllonn Amaral, de 21, Rosaflor Oliveira, de 24, e André Galão, de 28. O carro em que os jovens viajavam foi encontrado no rio Mucuri, cinco dias depois de terem saído São Mateus (ES).