Enterrado homem morto por porco no RS O agricultor que morreu depois de ser mordido por um porco foi enterrado nesta terça-feira na localidade de Palma, no interior de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Francisco da Silva, de 60 anos, alimentava os animais de uma fazenda em Restinga Seca, na tarde de segunda-feira, quando foi atacado. A mordida abriu uma artéria e provocou hemorragia. O agricultor foi socorrido por vizinhos, mas morreu a caminho de um hospital de Santa Maria.