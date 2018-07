Enterrados corpos do cartunista Glauco e de seu filho Os corpos do cartunista Glauco Villas Boas e de seu filho Raoni Villas Boas, assassinados na madrugada de ontem no Jardim Santa Fé, extremo norte de Osasco, no limite com Barueri, na Grande São Paulo, foram enterrados na manhã de hoje no cemitério Gethsêmani Anhanguera, na capital paulista. Amigos, parentes e seguidores da Igreja Céu de Maria, comunidade religiosa do Santo Daime, participaram da cerimônia.