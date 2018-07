Enterrados irmãos que morreram queimados no réveillon Foram enterrados na tarde desta quinta-feira, 02, no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo, no Grande Rio, os corpos dos quatro irmãos, de 2, 3, 4 e 6 anos, que morreram queimados na noite do réveillon. As crianças estavam dormindo quando a casa do pai, com quem tinham ido passar o réveillon, pegou fogo. Ele havia colocado os filhos para dormir e estava na frente do imóvel festejando o ano novo com amigos e parentes.