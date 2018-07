Enterrar carbono é caro, mas viável Relatório do Global CCS Institute diz que o mundo deverá ter 20 projetos de armazenamento de carbono no subsolo até 2020. A técnica envolve captura de dióxido de carbono emitido por usinas de combustíveis fósseis e seu bombeamento para o subsolo. Hoje, há oito plantas operando no mundo e seis em construção./KARINA NINNI, com AGÊNCIAS