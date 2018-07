'Enterro' da Educação marca Dia do Professor em GO O enterro simbólico da política municipal para a Educação marcou nesta terça-feira, 15, o Dia do Professor em Goiânia. O ato transcorreu dentro do plenário da Câmara Municipal , ocupada por centenas de professores e funcionários administrativos da rede municipal de Ensino que invadiram a sessão no dia 8.