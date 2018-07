Enterro de ciclista será hoje em São José dos Campos O corpo da bióloga e ciclista Juliana Dias, de 33 anos, será enterrado neste sábado, 3, no Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O enterro, segundo familiares, será realizado às 10 horas. Juliana morreu na manhã de ontem, 2, perto do cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Pamplona, nos Jardins, na capital paulista. Para desviar de um ônibus que fazia uma ultrapassagem, ela se desequilibrou, caiu e acabou atropelada e morta por outro coletivo.