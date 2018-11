Enterro de estudante morto na USP será em Caieiras-SP O corpo do estudante Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos, aluno do curso de Ciências Atuariais da Universidade de São Paulo (USP), será enterrado na tarde de hoje em Caieiras, na Grande São Paulo. O enterro está marcado para as 16 horas, no Cemitério da Saudade, mesmo local em que é realizado o velório do jovem.