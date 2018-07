Enterro de Glauco e filho ocorre às 9 horas de hoje Durante toda a madrugada de hoje a imprensa não teve acesso ao interior da casa onde foi velado o corpo do cartunista Glauco Villas Boas e de filho Raoni, assassinados na madrugada de ontem no Jardim Santa Fé, extremo norte de Osasco, no limite com Barueri, na Grande São Paulo. Muitas pessoas compareceram ao velório. O enterro dos dois ocorre às 9 horas de hoje no Cemitério Parque Gethsemani Anhanguera, localizado na altura do quilômetro 23,4 da Rodovia Anhanguera, na Vila Sulina, zona norte da capital paulista.