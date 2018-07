Enterro de Wando é marcado por mal-estar

Cerca de 5 mil pessoas foram ao cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte, para se despedir do cantor Wando, morto anteontem após uma parada cardíaca. Muitos artistas lamentaram a morte pela internet, mas poucos foram ao velório. Alguns enviaram coroas de flores, como Cláudia Leitte. Sobre o caixão havia calcinhas levadas por fãs.

Houve mal-estar quando um padre que conduzia a cerimônia de corpo presente pediu ao cantor Agnaldo Timóteo que homenageasse Wando. Quando Timóteo pegou o microfone, a filha do cantor protestou, dizendo que ele havia "falado muito mal" do pai durante sua vida. Constrangido, o músico devolveu o microfone ao padre. Depois, disse que a perda "era um desastre para a identidade brasileira" e lembrou que Wando, ao contrário de outros artistas, não havia "extrapolado no descuido da saúde". "Vai deixar muita saudade, pela irreverência, simplicidade. Há muito preconceito contra o brega, mas veja o carinho do público. Ele era um cantor popular, romântico. É muito melhor ouvir as músicas do Wando do que Eguinha Pocotó", disse.

O velório seria fechado ao público, mas a família decidiu abri-lo à visitação. No início da manhã, houve princípio de tumulto e a visita foi limitada a três pessoas por vez ao lado caixão.

A irmã do cantor, a cabeleireira Maria das Graças Reis, de 53 anos, chegou a desmaiar, mas se recuperou e acompanhou o enterro. / ALINE RESKALLA, ESPECIAL PARA O ESTADO