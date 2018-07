Entidade francesa retira campanha que associa cigarro a sexo

Os organizadores da polêmica campanha antitabaco que contém imagens de jovens simulando uma felação forçada, com um cigarro na boca e com a mão de um adulto sobre a cabeça, anunciaram a retirada dos anúncios. Veja também: Imagens de campanha antitabaco causam polêmica na França Médico cria projeto para livrar crianças do fumo Diante das inúmeras críticas suscitadas, a associação de Direitos dos Não-Fumantes (DNF) divulgou um comunicado no qual confirma que a difusão dos cartazes que mostram as imagens "será limitada a ações muito pontuais já realizadas ou lançadas", informa nesta quinta-feira, 25, o jornal "Le Parisien". É uma decisão que a DNF adota "para não aumentar ainda mais a polêmica e porque não é mais necessário divulgar a campanha". Para os responsáveis da organização, a campanha, com o lema de "Fumar é ser escravo do tabaco", conseguiu o objetivo de abrir o debate sobre o problema do tabagismo entre os mais jovens, apesar das reações suscitadas sobre a "metáfora" empregada nos cartazes. As associações de defesa dos direitos da família e as organizações feministas foram as mais críticas com a iniciativa, que tacharam de escandalosa e ridícula. Isso levou a Autoridade de Regulação Profissional da Publicidade (ARPP) a pedir a suspensão da campanha após argumentar que a mensagem pretendida é "ambígua" e sugere "cenas de agressão sexual". "Que eu saiba, praticar uma felação não provoca câncer", afirmou nesta terça-feira, quando foram publicadas as imagens, Antoinette Fouque, uma das fundadoras do Movimento de Libertação da Mulher.