Entidade pede fechamento de DPs em cidades de SP A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) pode fechar os distritos policiais em cidades com menos de cinco mil habitantes. A sugestão foi feita pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) para otimizar os recursos humanos. Os policiais seriam transferidos para municípios vizinhos com maior número de habitantes.