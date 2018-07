Entidades abrem ação contra obras na Marginal do Tietê O Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, com o apoio de mais quatro organizações não governamentais (ONGs), impetrou uma ação civil pública, na 12º Vara da Fazenda Pública, para interromper as obras de ampliação da Marginal do Tietê. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, a Prefeitura de São Paulo foi notificada ontem e tem 72 horas para se pronunciar. Há vários questionamentos de ilegalidades no processo, incluindo a discussão de competência para elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima). O atual EIA-Rima foi produzido pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo e não pelo Estado.