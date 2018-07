Entidades confirmam realização do carnaval na BA Uma reunião realizada no início da tarde de hoje entre as 19 principais entidades de carnaval da Bahia - entre associações de blocos e entidades carnavalescas e sindicato de músicos profissionais - garantiu a realização da folia em Salvador e cobrou do governo baiano a segurança na festa. "O governo tem a responsabilidade e o dever de garantir a segurança e a Polícia Militar precisa fazer a sua parte", diz trecho do comunicado oficial divulgado após a reunião. "Um evento desse porte não depende apenas de alguns, depende sim do desejo e da organização do povo. E o povo da Bahia quer o carnaval". "Vamos colocar o bloco na rua", afirmou o presidente da Associação dos Blocos de Trio, a principal entidade do setor no Estado, Fernando Boulhosa.