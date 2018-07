Entidades criticam ação da PF em confronto com índios Cinquenta entidades assinaram um manifesto criticando a atuação da Polícia Federal (PF) no confronto com os índios da etnia Munduruku, ocorrido na manhã de quarta-feira (7) na Aldeia Teles Pires, na divisa entre os Estados de Mato Grosso e do Pará. Nesta sexta-feira (9), diversas entidades de Cuiabá realizaram um ato público em defesa dos povos indígenas. Eles responsabilizam o governo brasileiro pelo ocorrido e exigem que os fatos "sejam apurados e os culpados pelos ataques e assassinato do índio Munduruku sejam criminalmente penalizados".