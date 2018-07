Entidades dizem que problema é o prazo A Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica (Abracro) e a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), duas das principais entidades que representam o setor de pesquisas no País, criticaram as mudanças aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e afirmam que as novas regras não se concentram no principal problema, a demora para a aprovação das pesquisas clínicas no Brasil.