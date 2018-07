Entidades planejam ação contra operadoras Em parceria com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Protege), a APM lançou um serviço de orientação e denúncia para usuários de planos de saúde. Além de encaminhar as reclamações, as duas entidades querem formar um banco de dados para entrar com uma representação contra as operadoras no Ministério Público (MP).