Entidades privadas atacam projeto que cria Insaes

Para o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Jorge Messias, o Insaes vai "abrir uma nova fase da educação superior" e "permitir uma racionalização dos fluxos processuais e convergência de procedimentos".

O objetivo do Insaes é supervisionar e avaliar instituições e cursos de educação superior no sistema federal de ensino. Caso seja implantado, o instituto assume atribuições da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC - que será extinta - e fica responsável pela avaliação in loco de instituições federais e privadas de educação superior, uma das funções do Inep. Atualmente, são realizadas cerca de 7 mil avaliações in loco por ano.

"O Estado está criando uma autarquia financiada pela iniciativa privada. A taxa de supervisão, baseada no poder de polícia, não encontra fundamento legal, nem moral para sua existência", criticou a presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), Amábile Pacios.

Para Arnaldo Cardoso, integrante do conselho fiscal da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), o projeto causa "apreensões". "Os principais pontos estão ligados à supervisão, criação de uma autarquia mantida por multas e taxas, intervenção direta em instituições de ensino e até aprovação prévia do Insaes para aquisições e fusões de instituições de educação superior", comentou.

O projeto de lei também diz que o Insaes será dirigido por um presidente e até seis diretores, mas não esclarece os critérios para a ocupação dos cargos - um dos receios é que haja loteamento político.

"Quem é o governo pra falar de qualidade? Quando resolverem saúde, educação e segurança, aí sim vão poder ter outras pretensões. Querem até direcionar para onde se abrem cursos", disse o advogado do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, Henrique de Mello.

Segundo o secretário de Regulação do MEC, tramitam atualmente cerca de 20 mil processos na Seres - 77 funcionários atuam na secretaria. Ele defendeu a discussão do projeto na Câmara para que possa "ser melhorado".