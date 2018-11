Entidades recebem doações para afetados pela chuva

A Caritas Arquidiocesana do Rio também recebe doações em dinheiro por duas contas (Bradesco, agência 0814-1, conta 48500-4; e Banco do Brasil, agência 3114-3, conta 30000-4).

A rede de lanchonete McDonald''s também fechou parceria com a Prefeitura do Rio para receber donativos para ajudar as vítimas das chuvas dos últimos dias. A partir de hoje, todas as 63 lojas da rede na cidade irão se transformar em postos de recebimento de fraldas descartáveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas de cama e de banho, cobertores e travesseiros, além de brinquedos. Não serão aceitas doações de alimentos de qualquer espécie. A Prefeitura fará o recolhimento e a distribuição dos artigos arrecadados nos abrigos da cidade.

Já na capital paulista, o São Paulo Futebol Clube também começou ontem uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, água potável e roupa no portão 1 do Estádio do Morumbi. Informações pelo 3749-8000.

Doação de sangue

As cinco unidades do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio, precisam de doações de sangue para manter abastecido o estoque que atende aos pacientes das quatro unidades hospitalares e do Centro de Transplante de Medula Óssea (Cemo). Por conta dos temporais que atingiram o Estado nos últimos dias, o estoque da instituição teve uma redução de 60%, de acordo com informações do órgão. São necessários pelo menos 300 doações nos próximos dias para assegurar o estoque.

É possível fazer doações de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 14h30, e aos sábados, das 8h às 12h. A coleta de sangue é feita no HC I, na Praça Cruz Vermelha, 23, no 2º andar. Para doar plaquetas é necessário agendar com antecedência. Veja orientações pelo site (http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=1190).

Para ser doador é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 65 anos e pesar, no mínimo, 50 quilos. Não é necessário estar em jejum, mas é preciso evitar a ingestão de alimentos gordurosos, por 3 horas, antes da doação. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.