Entidades se reúnem para coordenar ações de ajuda ao PI Vai a 40 o total de cidades prejudicadas pela chuvas intensas no Piauí. De acordo com boletim de hoje da Defesa Civil Estadual, representantes da Associação Piauiense dos Prefeitos Municipais, da igreja católica e da Defesa Civil estão reunidos para coordenar as doações recebidas para os municípios afetados pelas enchentes. A Cruz Vermelha Internacional, por meio da sucursal brasileira e da Organização Internacional de Proteção Animal, dará apoio às vítimas das enchentes no Piauí e planeja juntamente com a Secretaria Estadual de Defesa Civil instalar uma filial no Estado.