Entorno do Maracanã tem reforço policial antes da Copa A 37 dias da Copa do Mundo, o policiamento segue reforçado no entorno do estádio do Maracanã (zona norte), palco da final e de jogos de todas as fases da competição. Na manhã desta terça-feira, 6, havia seis carros da Polícia Militar (PM), dos quais um do Batalhão de Choque), e dois da Guarda Municipal estacionados nas imediações do Maracanã.