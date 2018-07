Além de esticar o prazo, a mudança elimina a cobrança de taxa extra na retirada do visto, antes paga por estudantes, professores e empresários.

Os custos básicos de concessão ou renovação do visto seguem os mesmos: R$ 38 para pedidos com agendamento e US$ 131 para obtenção de autorização de entrada nos Estados Unidos. O último valor varia em real conforme a cotação dólar do dia em que foi paga a taxa.