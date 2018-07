Entra em vigor trégua entre Israel e o Hamas

Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo militante palestino Hamas entrou em vigor nesta quinta-feira, apesar antecedido de alguns ataques através da fronteira. Pelos termos do acordo, Israel vai relaxar o bloqueio à Faixa de Gaza. Serão ainda retomadas conversações para a libertação do soldado israelense, Gilad Shalit, em mãos do Hamas desde junho de 2006. O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, advertiu que a trégua, iniciada às 03h00 GMT (00h00, hora de Brasília), será frágil. Pelo menos 40 foguetes e morteiros foram lançados da Faixa de Gaza em território israelense na quarta-feira, e Israel realizou bombardeios. Um outro grupo militante, Jihad Islâmica, que teve vários de seus membros mortos em bombardeios israelenses nos últimos dias, reivindicou a autoria de alguns dos ataques. O movimento palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza, disse que está confiante de que todos os militantes vão respeitar a trégua mediada pelo Egito, programada para durar seis meses. O cessar-fogo mais recente na Faixa de Gaza, em novembro de 2006, teve curta duração. Desde abril do ano passado, 14 israelenses e 600 palestinos morreram em choques entre os dois lados. O Hamas tomou o controle de Gaza em junho de 2007, expulsando as forças leais à Fatah, a facção política liderada pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Desde então, Israel, a Autoridade Palestina e a comunidade internacional procuraram manter o Hamas no isolamento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.