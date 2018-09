Entrada da gestante no sistema não deve ser postergada

Claro que a gente não se baseia apenas na análise laboratorial para avaliar a condição de gestação de risco. A clínica é soberana. Mas hoje a gente sabe que, se tiver fatores de risco verificados precocemente, é grande a possibilidade de reduzir a mortalidade infantil.

Existe um grupo de exames básicos, como glicemia, VDRL (para sífilis), ultrassom precoce, tipo sanguíneo, valores de enzimas hepáticas, que revelam fatores de risco. A rede básica deveria ter condição de atender essa mulher imediatamente. Mas não é isso o que acontece.

Uma mulher com glicemia alta ? o que pode significar diabetes gestacional ? leva em média de 30 a 40 dias para chegar ao serviço referenciado, que vai acompanhar a gravidez de risco. Para ela conseguir fazer exames mais complexos, como a medição da taxa de glicose oral e sérica (ela toma reagente e colhe o sangue de tempos em tempos) leva mais tempo ainda. A cada dia o quadro se agrava e o impacto será após o nascimento da criança. São entraves que a gente não consegue resolver no pré-natal. É preciso que os municípios invistam em unidades de referência para a gestação de risco, que tenham laboratórios ágeis e que não se postergue tanto a entrada da gestante no sistema.

PROFESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIÁTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE; DOUTORA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO