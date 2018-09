Entrada de dólares no mês supera US$10 bilhões, diz BC

O resultado é composto por saldo positivo de 7,778 bilhões de dólares nas operações comerciais e 2,263 bilhões de dólares nas operações financeiras, acrescentou Maciel.

Com a entrada líquida de dólares, os bancos passaram a manter posições compradas de 3,128 bilhões de dólares na moeda estrangeira no dia 21. Até o mês, os bancos tinham posição vendida --quando indica aposta numa desvalorização cambial.

A entrada de dólares no país torna desnecessária a intervenção do BC no mercado à vista para frear a disparada da moeda, como têm argumentado o diretor de Política Monetária do BC, Aldo Mendes.

O BC parou de comprar dólares no mercado à vista em 14 de setembro. Com as atuações feitas na primeira metade do mês, a autoridade monetária incorporou 327 milhões de dólares às reservas internacionais do país.

(Reportagem de Isabel Versiani e Tiago Pariz)