'Entrada foi necessária e legítima', diz Fleury O segundo dia do julgamento do massacre do Carandiru teve o depoimento mais esperado da semana, do ex-governador Antonio Fleury Filho. Em cerca de meia hora, Fleury defendeu nesta terça-feira, 16, a legitimidade da entrada da Polícia Militar no Pavilhão 9 no dia 2 de outubro de 1992. "Diante de todas as informações que recebi posteriormente, a entrada foi absolutamente necessária e legítima. A omissão da polícia é tão criminosa quanto qualquer ação."