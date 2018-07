Entrada (quase) discreta

Cheguei ao Kinoplex Itaim, no sábado à tarde, sem saber o que estava passando e, muito menos, os horários. Perguntei sobre a próxima sessão de 'Meu Pé de Laranja-Lima' e a atendente me disse que uma estava começando naquele instante. Não gosto de entrar em cima da hora, mas estava com minha namorada e aceitei. Ou seja, quando entramos na sala 1, já estava tudo escuro, rolando as prévias. Claro, ainda defendo que as pessoas cheguem com antecedência, mesmo com poltronas numeradas. Mesmo assim, achei a sinalização bem ruim. Tanto a das fileiras como a dos assentos. Ainda bem que não havia muita gente. Não tenho certeza se nos sentamos nos lugares certos. Se erramos, também não causamos problema e decidimos rapidinho onde ficar. Em uma sala mais lotada, seria um tanto constrangedor. Na verdade, eu teria entrado mais discretamente se minha cadeira não precisasse de manutenção. Rangia muito, a cada respiro que eu dava. Acho que foi a sessão em que menos me mexi na vida, pois não queria quebrar o clima de ninguém com aquele barulho. No final, achei que acenderam as luzes antes do final do filme.

