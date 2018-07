Entre adultos, metade ultrapassa padrão indicado

Nos últimos seis anos, a frequência de pessoas de 20 anos ou mais com excesso de peso aumentou em mais de um ponto porcentual por ano. Isso indica que, em dez anos, o problema poderá alcançar dois terços da população adulta, padrão semelhante ao dos EUA.

Os aumentos ocorreram de forma contínua para os homens em todas as regiões do País. No caso das mulheres, isso aconteceu apenas no Nordeste - nas demais regiões, a tendência de aumento foi interrompida de 1989 a 2003, mas retornou em 2009.

O peso cresceu com a idade até a faixa de 45 a 54 anos para os homens e até a de 55 a 64 anos em mulheres, declinando em seguida. Entre os homens, o excesso de peso aumentou com a renda. No grupo dos 20% com maior rendimento, 61,8% deles estavam acima do peso. Para as mulheres isso não foi determinante.