Entre as disciplinas estão euritmia e tetramembração Na grade horária do curso de pré-graduação, os alunos passam metade do tempo, literalmente, dançando. É a prática da euritmia, uma dança que une a linguagem com o corpo e representa a linha-mestra de todo o programa. A disciplina é tão importante que, no currículo, estão previstas duas turnês com espetáculos de euritmia - uma no Brasil e outra na Europa, esta última com duração de cinco semanas. Nascida na Europa no início do século passado, a euritmia é disciplina curricular em todas as escolas Waldorf e, em alguns locais, utilizada como complemento terapêutico.