Entre críticas, Padilha defende o Mais Médicos

Padilha teve um encontro com prefeitos e secretários de Saúde de municípios baianos. O evento, promovido em parceria com o governo do Estado, teve o objetivo de explicar aos gestores o programa Mais Médicos e angariar adesões.

No entanto, alguns sindicalistas vaiaram o ministro e se declararam contra o programa. Um deles interrompeu a fala do secretário de Saúde da Bahia, Jorge Solla, para discursar, em nome do grupo, dizendo que "a saúde é precária na Bahia" e criticando a infraestrutura nos hospitais e postos de saúde no Estado.

Segundo o governo baiano, 100 municípios, dos 417 do Estado, já se inscreveram para participar do programa. Levantamento feito pelo ministério listou 264 cidades baianas como "prioritárias" para o envio de médicos, pela falta de profissionais.