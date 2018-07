Entre-linhas

Os salários da turma do CQC devem aumentar pelo menos 3 vezes na renovação de contrato da Band. Tudo por causa do assédio da Record que, desesperada por nomes do humor para a atração de Marcos Mion, está atirando para todos os lados.

Não foi só entre as estrelas que a Record inflacionou o mercado de TV. No backstage, um editor de imagens dos bons do SBT, que ganhava na faixa dos R$ 5 mil, foi para a Record, acompanhando Gugu, por R$ 20 mil mensais.

Fundador da Format Doctor, consultoria de formatos televisivos, Justin Scroggie, produtor de TV inglês, vem ao Brasil participar de um debate no RioMarket, festival de produções audiovisuais.

Um grupo de jornalistas portugueses da SIC esteve no Brasil há duas semana para entrevistar os protagonistas de Viver a Vida, da Globo, que estreia no canal lusitano no dia 5.

O Universal Channel definiu a data de estreia da série The Good Wife, com Julianna Margulies (ex-ER): será em 9 de novembro, às 22h.