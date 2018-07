Entre-linhas

A saída de Elizabetta Zenatti da diretoria Artística da Band deve mudar muita coisa na rede.

Elizabetta acompanhava de perto o Toda Sexta, de Adriane, inclusive fazendo intervenções diretas (pulando diretores) do programa.

No Limite chegou ao fim na Globo, anteontem, assim como estreou: sem repercurssão, sem polêmica, sem audiência. A final do programa registrou média de 17 pontos.

A média total dessa quarta edição de No Limite foi de 18 pontos de ibope. No Limite 3 (2001) registrou média de 33 pontos.

O Programa de Eliana no SBT lançou no domingo um quadro em que crianças resolvem os problemas de adultos. No Tudo É Possível, de Ana Hickmann, na Record, o quadro chama-se Criança Resolve.

A comemoração do aniversário da Record no domingo, com o "inédito" Titanic e o inédito mesmo A Volta do Todo Poderoso, rendeu boa audiência: ambos os filmes registraram média de 10 pontos de ibope.

Pegadinhas Picantes deu ao SBT a melhor audiência da casa no domingo: média de 10 pontos.