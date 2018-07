Entre-linhas

O Ibope, por meio de sua assessoria, informa que o sistema de medição em tempo real caiu devido a problemas técnicos nas operadoras de telefonia celular, responsáveis pela transmissão de dados dos domicílios da amostra para o instituto.

Quem pensa que Priscila Sol, a estagiária Paixão, gamada em Jorge (Mateus Solano) em Viver a Vida é descoberta da Globo, está enganado. A moça já encanta, há algum tempo, na série Descolados, da MTV. Por sinal, ela está no ar simultaneamente nos dois canais.

Mudanças no jornalismo da Band, com a chegada de José Emílio Ambrósio, ex-Rede TV!, devem acontecer somente no próximo ano. Agora é só festa.

E dá-lhe Jet Bronze: Antônio Fagundes e Fernanda Vasconcelos combinaram manter o bronzeado vivendo pai e filha em Tempos Modernos, próxima trama das 7 da Globo.

Geraldo Brasil corre o risco de dançar da grade da Record em 2010. Além da audiência, que não está como a emissora sonhava, o conteúdo da atração não agrada a todos na rede.