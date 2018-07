Entre-linhas Não são poucas as reclamações das constantes interrupções do Pica-Pau, na Record, para entrada, sem vinheta nem break, do policialesco SP Record. Na última segunda-feira, a rede interrompeu o desenho e colocou no ar, sem aviso prévio, imagens de adolescentes nus sendo espancados, manchete do noticiários em questão.