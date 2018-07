Entre-linhas

Last Passanger, formato que a RedeTV! comprou da Endemol, terá apenas um apresentador. A emissora já descartou a ideia de ter Vesgo e Ceará juntos no comando da atração. Só um deles - ou outro integrante do Pânico - ficará com a vaga no novo game.

Nem um floquinho de neve da Olimpíada de Inverno de Vancouver apareceu na Globo até ontem. A emissora alega que não falou sobre o evento porque não viu fato "relevante" (um competidor morreu em uma prova), não possui os direitos de transmissão- que foram da Globo até 2006 e agora são da Record - e porque não possui ninguém de sua equipe lá cobrindo. Opa: e a turma do Sportv?

Falha nossa: o merchandising de um medicamento para prisão de ventre no BBB 10 é acidental. A marca não pagou um tostão por tamanha exposição no reality da Globo.

Toni Garrido e Claudio Lins terão dupla jornada em Uma Rosa com Amor, próxima novela do SBT. A dupla estará em cena e também fará dueto na trilha da novela com versão de Samba da Rosa, de Toquinho e Vinicius.

Bela, a Feia, bateu anteontem recorde de audiência na Record: média de 15 pontos.