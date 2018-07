Entre-linhas

O time pernambucano alega ter sofrido prejuízo de imagem com a citação da Globo ao Flamengo, e quer indenização. A emissora não fala sobre o caso.

Poder Paralelo, da Record, terá três finais com a revelação da identidade do assassino da trama, o Guri - um final para ser exibido no Brasil, outros dois para venda da trama no exterior.

A Globo vendeu as duas cotas de patrocínio, a R$ 2 milhões cada uma, da ressurreição de uma liga brasileira de basquete, a NBB. A questão é: quantas partidas a rede vai transmitir?

Netinho vai mesmo deixar o SBT para se candidatar. Premissa do SBT para o Show da Gente seguir no ar, com outro apresentador: que a diretora Marlene Mattos pare de levar musicais "B" na atração.

Um incêndio que atingiu cabos de fibras óticas no Rio na madrugada de terça-feira atrapalhou a transmissão ao vivo da Olimpíada de Inverno no Sportv e Sportv HD. Os canais, que muito anunciaram as finais da patinação artística para o horário, tiveram de reprisar outras provas, para tristeza da audiência.