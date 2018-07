Entre-linhas

9MM, em sua nova temporada na Fox- já em produção - contará com José Carlos Machado (um dos fundadores do grupo Tapa) em seu elenco. Ele será um médico na série, dr. Cadim.

Conversas sobre uma nova edição de No Limite para o segunda semestre foram retomadas na Globo. Já sobre a volta de A Diarista e um novo programa de Pedro Bial, o silêncio diz tudo.

Chilique no ar. Supernanny, a babá - sempre muito equilibrada - que promete domar qualquer pestinha, jogou a toalha e desistiu de uma família no meio de uma gravação, dias atrás. A educadora Cris Poli não conseguiu convencer a mãe em questão a adotar suas táticas, e estressou geral. O SBT vai exibir o episódio polêmico no sábado.

Religiosidade à parte, frase de Chris Flores, no Hoje em Dia, sobre História de Ester, minissérie bíblica da Record: "Assistam, produção de qualidade e uma história verdadeira..."

Apesar do terrorismo feito em torno da não renovação - ainda - da nova temporada de Gossip Girl na Warner, a série deve ganhar mais uma fornada na TV, provavelmente a última.