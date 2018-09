Entre o sol de Hvar e sua noite badalada

Ela poderia ser chamada de Ilha do Sol. Afinal, Hvar (pronuncia-se "Rivar") é conhecida por oferecer muitas horas de luz por dia e isso já constitui um atrativo e tanto para as suas praias. Mas talvez fosse mais justo batizá-la de a Ilha da Lua. Palco de uma agitada vida noturna, o que a torna muito popular entre os jovens, Hvar é famosa por suas festas, que estão entre as melhores da Croácia.

No fim, tudo é uma questão de decidir qual face da ilha você prefere explorar. Dá para badalar a noite inteira e descansar nas praias durante o dia, à sombra de ciprestes e pinheiros. Ou guardar energia para passeios de barco pelas ilhotas, mergulhos em água azul turquesa e um tour pelo encantador centro da cidade homônima de Hvar. Ela já foi chamada de a "cidade do mármore" por antigos escritores, por causa da beleza de suas pedras - que dizem terem sido levadas, em épocas remotas, até Berlim.

Ilha do Sol. Seguindo de Korcula via ferryboat, você leva uma hora e meia até a iluminada Hvar (outras formas de chegar podem ser consultadas em hvarinfo.com/travel-to-island-hvar). O amarelo é o tom das pedras que compõem monumentos e construções e que merecem parte do deslumbramento dos turistas. Os edifícios, a maioria de estilo renascentista, estão bem conservados e abrigam restaurantes, bares, lojas, museus e um espaço cultural. Bem ao centro está a maior e mais bonita praça do Adriático, Pjaca, datada de 1780, que dá acesso à Catedral de Santo Estevão, aberta à visitação.

Na parte alta da cidade, centenas de degraus e uma enorme rampa levam o turista à Fortaleza Spanjola, construída no início do século 16. É preciso fôlego (e 25 kunas por pessoa, ou R$ 7,70) para chegar lá, mas a vista magnífica da cidade e das praias compensa. Você pode descansar no café-restaurante ou visitar o acervo de ânforas e outros objetos da Antiguidade e da Idade Média.

Se der tempo - e lá há claridade suficiente para um dia muito bem aproveitado, já que a média anual é de 7,7 horas de sol por dia -, aproveite para conhecer uma das praias mais frequentadas por turistas, a Mustaco, também chamada de Pokonji Dol, por causa da ilhota à frente, onde há um farol de 1872. O mar de azul incrível, com seus corais esbranquiçados e seus peixes coloridos, convida a um mergulho. É possível passar horas ali em pura contemplação ou então descansando sob pinheiros e ciprestes. Na verdade, dá para gastar o dia inteiro, pois dois restaurantes garantem as refeições, mas também provocam a lotação da praia.

Mustaco fica a apenas dois quilômetros ao sul do centro. Essa distância pode ser percorrida a pé, pelo interior da ilha (passando por quintais de moradores), ou num percurso mais longo, circundando a bela costa.

No entanto, o meio de transporte preferido por quem quer conhecer as mais belas praias não é a pé nem de carro, e sim de barco. Há escunas que partem para as ilhas e ilhotas que circundam Hvar e pequenas embarcações para alugar, melhor opção para quem tem alguma experiência em conduzir barcos.

No complexo das Ilhas Pakleni, estão as ilhotas de Carpe Diem, Mlini e Palmizana. As duas primeiras são ótimas para mergulhos com snorkel, pois há muitos peixes coloridos, corais, ouriços e esponjas do mar. Em Mlini há, ainda, um restaurante, com cardápio variado, que acaba atraindo famílias para passar o dia. Palmizana, um pouco mais distante, diferencia-se das outras pois tem areia, em vez de seixos, e é cercada por pinheiros e arbustos de alecrim.

A famosa Praia Zlatni Rat, em formato de flecha, na cidade de Bol, Ilha de Brac, também deve estar no roteiro. Mas é preciso levar em conta que, na alta temporada, ela fica cheia de turistas.

Ilha da Lua. A noite em Hvar tem início nos diversos bares e clubes do centro da cidade, como Carpe Diem, Beach Bar e Hula Hula. Não é preciso pagar para entrar em nenhum deles; em compensação, vivem lotados.

A partir das 23h30, é possível esticar o passeio para uma animada festa na Ilha Carpe Diem (66 kunas por pessoa de táxi aquático, ou R$ 20,50), que ocorre todos os dias no verão e dura até o amanhecer. A ilha fica a 20 minutos do porto e é bem bonita. Dois bares, sempre cheios, oferecem várias opções de bebidas, de mojitos a "caipirinhas" feitas com tequila.

Quem não está a fim de festa e música pode nadar, lançando-se direto ao mar aberto, na parte oposta da ilha, ou descansar numa cadeira de praia e recuperar as energias para mais um dia de sol ou uma noitada com vista para o Adriático. / JERUSA RODRIGUES