Entre os objetivos, melhores salários e formação

Além de levar ao ensino superior os docentes que hoje nem têm formação mínima, o PNE quer que, nos próximos dez anos, pelo menos 50% dos professores da educação básica tenham uma especialização. Mas o maior nó é a remuneração. Apesar da aprovação do piso salarial do magistério - hoje em R$ 1.024 -, os vencimentos dos docentes são cerca de 40% menores que os de outros profissionais com a mesma formação.