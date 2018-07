Entrega de ciclovias em SP fica aquém do previsto A Prefeitura só vai conseguir entregar pouco mais da metade das ciclovias previstas para setembro. Apresentada pelo secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, a meta era construir 64,5 quilômetros do equipamento na cidade neste mês. Até terça-feira, 30, porém, vão ser inaugurados apenas 34,8 quilômetros, o equivalente a quase 54% do total.