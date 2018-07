Entrega de texto da Rio+20 é adiada para 3a

"Temos um texto e fizemos o possível para incorporar o máximo, inclusive negociações e consultas de último minuto", disse a jornalistas o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, após uma reunião plenária realizada às 2h20 da madrugada, segundo a Agência Brasil.

"O texto será tornado acessível até as 7h porque precisa de uma revisão técnica. Haverá uma plenária às 10h30", acrescentou o chanceler.

A delegação brasileira, que assumiu a liderança do processo após o fracasso das negociações para aprovar um texto final na semana passada, pressionava pela aprovação do texto na segunda-feira, apesar de movimentação da delegação europeia, que demonstrou interesse em estender as discussões até quarta, quando começa a cúpula com chefes de Estado e governo.

Para destravar as negociações o Brasil se empenhou em simplificar o documento, o que levou a críticas por parte dos negociadores europeus, em defesa de um texto mais ambicioso.

Estabelecer os objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS) e meios de implementação das medidas a serem propostas pela Rio+20 têm gerado impasses entre as delegações, reunidas no Rio desde a semana passada. Entre os diversos pontos de divergência, também está a questão relativa a águas internacionais. O tópico se tornou prioridade para o Brasil e encontrou resistência dos Estados Unidos.

Sobre o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável, os países ricos, tradicionais financiadores de programas ambientais e os mais afetados pela crise internacional, rejeitaram se comprometer com novos aportes.

A criação de um fundo de 30 bilhões de dólares para o financiamento de ações voltadas à sustentabilidade, proposta pelo G77 --grupo que reúne os países em desenvolvimento, incluindo China e Brasil-- foi excluída do texto final, sinal claro da resistência de países desenvolvidos a realizar novos aportes.

No documento foi incluída uma "cesta" de formas de financiamento para as ações, com fontes privadas e instituições financeiras.

