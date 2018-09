Entregador de pizza foi deportado para o Paquistão após o 11/9

Mahmood se entristece ao lembrar dos três anos que passou na prisão até ser expulso, em abril de 2005, do seu país adotivo. Por isso, ele prefere recordar as pessoas que saíram em seu auxílio em Hudson, localidade rural do Estado de Nova York onde ele vivia.

"É uma gente com um coração limpo e bacana; esses são os verdadeiros Estados Unidos", disse Mahmood, 34 anos, falando da sua aldeia no nordeste do Paquistão, onde dirige uma van que leva e traz trabalhadores e estudantes no trajeto até a cidade de Gujarat.

"Quando as pessoas me ligam dos EUA eu me sinto bem no meu coração. Lá tem muita gente boa", afirmou.

Homens muçulmanos como Mahmood foram submetidos a restrições nos EUA depois dos atentados de 2001, cometidos por 19 militantes da rede Al Qaeda.

Mais de seis anos depois do seu regresso ao Paquistão, ele diz que ainda fica triste ao pensar no 11 de Setembro e no que lhe aconteceu. Ele diz que está "tudo bem" com a sua vida depois dos "tempos difíceis". E planeja se casar ainda neste ano.