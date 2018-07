Entregador de pizza morre após ser baleado na ZN de SP

Um entregador de pizzas foi baleado na noite desse sábado, 2, dentro do local onde trabalhava na Freguesia do Ó, zona norte da capita. A polícia investiga se foi um acerto de contas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), dois homens entraram na pizzaria em uma moto e atiraram contra o entregador logo em seguida. O funcionário, de 21 anos, foi atingido no tórax, no abdômen e no rosto. O assassinato ocorreu por volta das 19h.

No momento do crime, o dono e a balconista do estabelecimento também estavam no local, que não tem câmeras de segurança. Os projéteis, segundo a SSP, são de uma pistola semi-automática.

O jovem chegou a ser levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência até o Pronto-Socorro Cachoeirinha, também na zona norte, mas morreu durante o trajeto.

A Polícia Civil vai investigar se a morte foi encomendada. O caso foi registrado como homicídio simples no 13º Distrito Policial (DP) Casa Verde.