Entregador de pizzas morre ao ter a moto roubada Um entregador de pizzas, identificado como Wallace Sena Baptista, aparentando entre 20 e 23 anos, foi morto na noite de domingo, com um tiro no peito, ao ter a moto, uma Honda Biz CG 125 cinza, roubada por dois criminosos que o abordaram na altura do nº 3.500 da Avenida Imirim, no Imirim, zona norte da capital paulista.